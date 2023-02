Strage in mare a Crotone, onde di 4 metri, barcone a picco. Almeno 59 morti, tanti bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) Prima dell’alba il peschereccio si è schiantato contro una secca a 100 metri dalle coste di Cutro, in Calabria. Fra le vittime 14 minori, 81 i migranti salvati, tanti dispersi Leggi su corriere (Di domenica 26 febbraio 2023) Prima dell’alba il peschereccio si è schiantato contro una secca a 100dalle coste di Cutro, in Calabria. Fra le vittime 14 minori, 81 i migranti salvati,dispersi

