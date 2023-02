Strage di migranti, Sea - Watch: 'L'assenza di una missione di soccorso europea è un crimine' (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Ong tedesca Sea - Watch ha pubblicato un tweet a seguito del naufragio sulle coste calabresi di Cutro. Questo il testo: "Ancora una catastrofe nel Mediterraneo. Dolore e sgomento per le vittime che ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Ong tedesca Sea -ha pubblicato un tweet a seguito del naufragio sulle coste calabresi di Cutro. Questo il testo: "Ancora una catastrofe nel Mediterraneo. Dolore e sgomento per le vittime che ...

matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - repubblica : Strage di migranti davanti alle coste di Crotone: 'Eravamo in 250'. Sono 40 i corpi recuperati, tra le vittime molt… - anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - patriziaprestip : La notizia di questa strage di #migranti al largo di #Crotone con oltre 100 morti tra donne bambini rende ancora pi… - AlbertoLela : RT @matteorenzi: Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in Senato:… -