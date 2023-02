Strage di migranti in Calabria, trovati 27 cadaveri in una spiaggia (Di domenica 26 febbraio 2023) Strage di migranti in Calabria. Ventisette persone sono morte durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. Alcune fonti parlano di 34 vittime. I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località “Steccato”. Secondo le prime informazioni il natante su cui si trovavano a bordo era molto carico e non ha retto al mare agitato C’è anche un neonato di pochi mesi tra le vittime. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Il barcone dei migranti, che era molto carico, si è spezzato in due a causa del mare molto agitato. Al momento sono circa cinquanta le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L’imbarcazione – su cui viaggiavano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan – sarebbe finita contro gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 febbraio 2023)diin. Ventisette persone sono morte durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. Alcune fonti parlano di 34 vittime. Isono statistamattina sullain località “Steccato”. Secondo le prime informazioni il natante su cui si trovavano a bordo era molto carico e non ha retto al mare agitato C’è anche un neonato di pochi mesi tra le vittime. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Il barcone dei, che era molto carico, si è spezzato in due a causa del mare molto agitato. Al momento sono circa cinquanta le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L’imbarcazione – su cui viaggiavanoin arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan – sarebbe finita contro gli ...

