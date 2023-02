Strage di migranti in Calabria: si temono oltre centro morti (Di domenica 26 febbraio 2023) Decine di dispersi in mare. Al momento 40 cadaveri recuperati. Si temono oltre cento morti. Un barcone che trasportava, secondo le testimonianze, tra le 120 e le 250 persone in L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 febbraio 2023) Decine di dispersi in mare. Al momento 40 cadaveri recuperati. Sicento. Un barcone che trasportava, secondo le testimonianze, tra le 120 e le 250 persone in L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - giuganto : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi c'è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i… - MariusNux : RT @manolo_loop: #Calabria Strage di migranti sulle coste di #Crotone. Una struggente denuncia davanti ai resti del #naufragio. “Sono mort… -