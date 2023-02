Strage di migranti in Calabria | si temono oltre cento morti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Decine di dispersi in mare. Al momento 40 cadaveri recuperati. Si. Un barcone che trasportava, secondo le testimonianze, 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e L'articolo proviene da il manifesto.

- E' salito a 45 il bilancio, ancora provvisorio, dei morti durante uno sbarco dia Cutro, nel Crotonese. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in localita' "Steccato", si aggiungono quelli ..."Il naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate. È una tragedia immane che dimostra come sia ...

Dopo la strage di migranti davanti alle coste di Cutro (Crotone), costato la vita ad almeno 43 persone (tra cui molti bambini, donne e un neonato), sono arrivate le parole di Giorgia Meloni. Il govern ...È salito il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto sulle coste calabresi di Curto, nel Crotonese. Uno scafista è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.