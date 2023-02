Strage di migranti davanti a Crotone, tra le 60 vittime un bimbo di pochi mesi. Piantedosi: “Il barcone ha urtato una secca e si è sbriciolato”. Il parroco benedice le salme: “Arriviamo sempre dopo”. Fermato lo scafista (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra i corpi recuperati 12 minori e 33 donne. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Il mare continua a restituire corpi. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?» Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra i corpi recuperati 12 minori e 33 donne. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Il mare continua a restituire corpi. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - giuganto : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi c'è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i… - MariusNux : RT @manolo_loop: #Calabria Strage di migranti sulle coste di #Crotone. Una struggente denuncia davanti ai resti del #naufragio. “Sono mort… -