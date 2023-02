Strage di migranti, da Meloni e Piantedosi lacrime di coccodrillo e ancora propaganda (Di domenica 26 febbraio 2023) Nessuna parola sul fatto che al di là di inesistenti di blocchi navali l'unica attività del suo governo sia stata quella di ostacolare le Ong mentre gli sbarchi triplicavano Il presidente del ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Nessuna parola sul fatto che al di là di inesistenti di blocchi navali l'unica attività del suo governo sia stata quella di ostacolare le Ong mentre gli sbarchi triplicavano Il presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - repubblica : Strage di migranti davanti alle coste di Crotone: 'Eravamo in 250'. Sono 40 i corpi recuperati, tra le vittime molt… - anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - AlbertoLela : RT @matteorenzi: Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in Senato:… - Italiaviva_fe : RT @matteorenzi: Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in Senato:… -