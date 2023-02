Strage di migranti a Cutro: Occhiuto se la prende con la Ue ma dimentica il governo Meloni (Di domenica 26 febbraio 2023) Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, commenta in una nota il dramma che si è consumato lungo le coste di Cutro. Se la prende con la Ue ma dimentica il governo Meloni. "Un barcone che ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Roberto, presidente della regione Calabria, commenta in una nota il dramma che si è consumato lungo le coste di. Se lacon la Ue mail. "Un barcone che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Strage di migranti davanti alle coste di Crotone: 'Eravamo in 250'. Sono 40 i corpi recuperati, tra le vittime molt… - RaiNews : I superstiti tratti in salvo sono una ventina ma le forze dell'ordine stanno cercando di capire in quanti esattamen… - anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - GiacBorrelli : RT @bizcommunityit: Naufragio di migranti nel Crotonese, oltre a una trentina le vittime - repubblica : Strage di migranti, Meloni: 'Dolore per vite stroncate da trafficanti, non speculare sui morti'. Piantedosi: 'Blocc… -