Strage di migranti a Crotone: 45 vittime. Mattarella: Ue governi il fenomeno migratorio (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le vittime bambini e donne. Ottanta persone sono state tratte in salvo. I superstiti: «Sulla barca eravamo in 250»

