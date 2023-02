Strage di migranti, 58 morti. Preso lo scafista: è turco, cercava di nascondersi tra i superstiti (Di domenica 26 febbraio 2023) Si fa sempre più drammatico il bilancio del naufragio avvenuto all’alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento è di 58 morti il bilancio aggiornato della tragedia. Sette o otto vittime sarebbero bambini. La stima delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione è di 160-180 migranti di diverse nazionalità: afghani, pachistani, turchi e somali. Dei sopravvissuti sedici sono attualmente ricoverati, uno è in rianimazione. Strage di migranti, anche una ventina di bambini tra le vittime Tutti i ricoverati sono giovani sotto i trent’anni e la metà di loro minorenni. Tra i sopravvissuti, cinquantanove sono stati accolti al cara di Isola Capo Rizzuto. Diversi i dispersi. L’imbarcazione sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato. Tra le ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) Si fa sempre più drammatico il bilancio del naufragio avvenuto all’alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento è di 58il bilancio aggiornato della tragedia. Sette o otto vittime sarebbero bambini. La stima delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione è di 160-180di diverse nazionalità: afghani, pachistani, turchi e somali. Dei sopravvissuti sedici sono attualmente ricoverati, uno è in rianimazione.di, anche una ventina di bambini tra le vittime Tutti i ricoverati sono giovani sotto i trent’anni e la metà di loro minorenni. Tra i sopravvissuti, cinquantanove sono stati accolti al cara di Isola Capo Rizzuto. Diversi i dispersi. L’imbarcazione sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato. Tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Agenzia_Ansa : Strage di migranti, 43 i corpi recuperati. Si temono oltre 100 vittime #Crotone - SergioGussoni : RT @DaniSbrollini: Ne abbiamo parlato questa settimana in Senato: dobbiamo bloccare i trafficanti di persone, non i volontari e le #ONG che… - bb91687509 : RT @matteorenzi: Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in Senato:… -