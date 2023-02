Stop al Superbonus e case green: gli italiani sono in trappola e non lo sanno (Di domenica 26 febbraio 2023) La direttiva case green è una vera e propria bomba per le famiglie e la stretta sul Superbonus cambia tutto. I costi di efficientamento energetico richiesti dalla direttiva case green sono veramente spropositati e chi sperava nella possibilità di avere dei bonus rimane profondamente deluso. Direttiva case green: italiani in trappola e non se ne rendono conto – IlovetradingLe autorità europee per rassicurare gli italiani sulla tremenda direttiva case green avevano detto che non ci sarebbero state sanzioni oppure obblighi ma che gli stati avrebbero potuto incentivare questa transizione ecologica con dei bonus proprio sull’esempio del Superbonus italiano. ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 febbraio 2023) La direttivaè una vera e propria bomba per le famiglie e la stretta sulcambia tutto. I costi di efficientamento energetico richiesti dalla direttivaveramente spropositati e chi sperava nella possibilità di avere dei bonus rimane profondamente deluso. Direttivaine non se ne rendono conto – IlovetradingLe autorità europee per rassicurare glisulla tremenda direttivaavevano detto che non ci sarebbero state sanzioni oppure obblighi ma che gli stati avrebbero potuto incentivare questa transizione ecologica con dei bonus proprio sull’esempio delitaliano. ...

