Stop a TikTok anche per i dipendenti pubblici italiani. A breve la decisione del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo Dopo la decisione degli Stati Uniti e della Commissione europea, l'invito alla disattivazione di TikTok potrebbe arrivare anche per i dipendenti pubblici italiani. Secondo quanto riportato da Repubblica, la questione sarebbe già al vaglio e a breve il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo potrebbe imporre il blocco di TikTok su tutti gli smartphone e i tablet dei dipendenti statali. "Il tema è all'attenzione da qualche giorno" ha detto il ministro. Poi ha aggiunto Zangrillo: "Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono ...

