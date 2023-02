Stop a Tik Tok per i dipendenti pubblici (compresi docenti e Ata), Zangrillo: “In settimana decideremo” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il governo presieduto da Giorgia Meloni sta considerando l'opzione di impedire l'uso dell'applicazione TikTok sui dispositivi di tutti i dipendenti statali, preoccupato per la questione della sicurezza nazionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) Il governo presieduto da Giorgia Meloni sta considerando l'opzione di impedire l'uso dell'applicazione TikTok sui dispositivi di tutti istatali, preoccupato per la questione della sicurezza nazionale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Stop a Tik Tok per i dipendenti pubblici (compresi docenti e Ata), Zangrillo: “In settimana decideremo” - NickThks : RT @IlPrimatoN: Il governo sta intanto valutando il blocco ai dipendenti pubblici della celebre app cinese. Ma potrebbe essere solo un prim… - Brownfox_51 : Tik Tok vietato in Italia? Il governo verso lo stop ai dipendenti pubblici - bizcommunityit : “Tik Tok troppo rischioso”: l’Italia valuta lo stop per i dipendenti pubblici #social - 995Alessandro : Il No allo stop al social tik tok; le motivazioni ue definirle puerili ed insussistenti è dire poco; inoltre questo… -