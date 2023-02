Stipendio massima attenzione. Ecco dove sta iniziando a diminuire (Di domenica 26 febbraio 2023) Il 2023 è l’anno dell’aumento degli stipendi, ma l’aumento non riguarda tutti allo stesso modo. Un argomento importante che riguarda questo anno appena iniziato e che riguarda soprattutto le categorie dei lavoratori che ovviamente sperano sempre che la loro busta paga risulti sostanziosa con il passare degli anni. -FormatonewsMa attenzione un dato da segnalare è che si parla addirittura di 22 province italiane in cui negli ultimi tre anni la busta paga è diventata davvero più leggera assistendo a un vero e proprio decremento degli stipendi che ha fatto sì che scattasse un vero e proprio campanello d’allarme per le categorie dei lavoratori coinvolti. attenzione alla discesa Secondo quelle che sono risultate le rilevazioni, vi è da precisare che la busta paga in 22 province in Italia, è scesa di ben 312 euro nel periodo di un ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Il 2023 è l’anno dell’aumento degli stipendi, ma l’aumento non riguarda tutti allo stesso modo. Un argomento importante che riguarda questo anno appena iniziato e che riguarda soprattutto le categorie dei lavoratori che ovviamente sperano sempre che la loro busta paga risulti sostanziosa con il passare degli anni. -FormatonewsMaun dato da segnalare è che si parla addirittura di 22 province italiane in cui negli ultimi tre anni la busta paga è diventata davvero più leggera assistendo a un vero e proprio decremento degli stipendi che ha fatto sì che scattasse un vero e proprio campanello d’allarme per le categorie dei lavoratori coinvolti.alla discesa Secondo quelle che sono risultate le rilevazioni, vi è da precisare che la busta paga in 22 province in Italia, è scesa di ben 312 euro nel periodo di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quotidiacanarie : @SkyTG24 Praticamente abbiamo Renato pozzetto come massima carica dello stato ... che culo (e con le tasse gli pagh… - chatruc5 : @la_bongia In linea di massima il 'rigettato' vorrebbe sapere il perché in modo tale da coprire questa sua mancanza… -