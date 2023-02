Stipendio marzo 2023, docenti e ATA “ma l’aumento dov’è”? Probabilmente ancora niente emolumento accessorio una tantum (Di domenica 26 febbraio 2023) Stipendio marzo 2023, l'importo è già visibile nell'area riservata di NoiPA per il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2023. Ma giungono già alla nostra redazione le prime reazioni: perché l'importo non è più alto? non dovremmo avere gli aumenti? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023), l'importo è già visibile nell'area riservata di NoiPA per il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno. Ma giungono già alla nostra redazione le prime reazioni: perché l'importo non è più alto? non dovremmo avere gli aumenti? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Stipendio marzo 2023, docenti e ATA “ma l’aumento dov’è”? Probabilmente ancora niente emolumento accessorio una tan… - nello_paolo : @AlesioFazi1 @PerataDiego @ParticipioPart Il 27 marzo parte anche un procedimento penale per falso ideologico, perc… - orizzontescuola : Stipendio marzo docenti e ATA, importo comincia ad essere visibile su NoiPA. Cosa ci dobbiamo aspettare - TrendOnline : Lo #stipendio #noipa di #marzo 2023 per alcuni #lavoratori sarà senza #aumento. Ecco spiegato il perché - SocialPNews : Lo #stipendio #noipa di #marzo 2023 per alcuni #lavoratori sarà senza #aumento. Ecco spiegato il perché -