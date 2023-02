Stellantis, quanto hanno guadagnato Elkann, Tavares e Agnelli nel 2022: tutti gli stipendi (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo aver reso noto l'utile di 16,8 miliardi di euro del 2022, Stellantis ha presentato i salari dei dirigenti dell'azienda. 31,1 milioni di euro è la cifra andata all'intero CdA con il CEO Carlos ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo aver reso noto l'utile di 16,8 miliardi di euro delha presentato i salari dei dirigenti dell'azienda. 31,1 milioni di euro è la cifra andata all'intero CdA con il CEO Carlos ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Stipendi Stellantis 2022: quanto hanno incassato Elkann e Agnelli - Mich1Emi : Domanda . Ma non sarebbe tremendamente efficace se lo sponsor della juventus il prossimo anno casualmente fosse 'ST… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Non solo Stellantis e CNH, anche Ferrari distribuirà un dividendo per il 2022: ecco quanto incassa Exor in totale dalle… - Salvato75209718 : Vedete come si mettono in saccoccia i guadagni e scaricano i debiti sugli italiani? Attraverso la controllante Stel… - Tiarossi2 : RT @CalcioFinanza: Non solo Stellantis e CNH, anche Ferrari distribuirà un dividendo per il 2022: ecco quanto incassa Exor in totale dalle… -