Steinmann fa il punto dal Donbass | ' Guerra percepita come apocalittica'

(Di domenica 26 febbraio 2023) I russi sono consapevoli che il loro arsenale è meno sviluppato. Per questo puntano all'attrito e a mettere sul campo tanti uomini per far arretrare gli ucraini. Qui c'è la direttiva dei generali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_steinmann1 : RT @FredianoFinucci: Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @luca_steinmann1 su #UkraineRussianWar - TgLa7 : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @luca_steinmann1 su #UkraineRussianWar - OmnibusLa7 : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @luca_steinmann1 su #UkraineRussianWar - FredianoFinucci : Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @luca_steinmann1 su #UkraineRussianWar -

I russi sono consapevoli che il loro arsenale è meno sviluppato. Per questo puntano all'attrito e a mettere sul campo tanti uomini per far arretrare gli ucraini. Qui c'è la direttiva dei generali ...I russi sono consapevoli che il loro arsenale è meno sviluppato. Per questo puntano all'attrito e a mettere sul campo tanti uomini per far arretrare gli ucraini. Qui c'è la direttiva dei generali ...

Steinmann fa il punto dal Donbass: 'Russi vogliono attaccare il più possibile prima che arrivino le nuovi armi degli ucraini' TGLA7

La guerra in Ucraina vista dalla Russia: il racconto di Steinmann oltre la propaganda L'HuffPost

Ucraina un anno dopo, i libri da Levy a Steinmann Agenzia ANSA

Omnibus, la profezia di Steinmann sulla Russia: “Si spingerà fino a Odessa” Il Tempo

Ucraina, quella lunga strada per la pace in una guerra che non si vuole concludere Quotidiano di Sicilia

"I russi voglionio attaccare il più possibile prima che arrivino le nuove armi agli ucraini" dice l'inviato e scrittore oggi a Omnibus sulle direttive di guerra dei generali russi, su un conflitto per ...L'inviato e scrittore oggi a Omnibus sulle direttive di guerra dei generali russi, su un conflitto percepito come "apocalittico". La scarsa considerazione del piano cinese nel Donbass, a causa delle e ...