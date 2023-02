Steccato di Cutro, nel naufragio 33 morti e 70 dispersi. Occhiuto: “Calabria in lutto. Dov’è l’Europa?” (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono trentatré i cadaveri recuperati al momento dopo il naufragio di questa mattina all’alba sulle coste di Steccato di Cutro, nel crotonese. È quanto apprende l’Adnkronos da fonti della prefettura di Crotone. I dispersi sono circa settanta mentre i migranti sopravvissuti sono 58, di cui quattro sono stati trasferiti in ospedale. Il barcone si è spezzato per il mare in tempesta ” E qualcosa che non si vorrebbe mai vedere. Il mare continua a restituire corpi. Tra le vittime ci sono donne e bambini”. A dirlo all’Adnkronos Antonio Ceraso sindaco di Cutro, il comune del crotonese dove è avvenuto il naufragio che conta almeno una trentina migranti morti. L’imbarcazione a causa del mare in tempesta si è spezzata e come racconta il sindaco “si vedono i resti del barcone su ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono trentatré i cadaveri recuperati al momento dopo ildi questa mattina all’alba sulle coste didi, nel crotonese. È quanto apprende l’Adnkronos da fonti della prefettura di Crotone. Isono circa settanta mentre i migranti sopravvissuti sono 58, di cui quattro sono stati trasferiti in ospedale. Il barcone si è spezzato per il mare in tempesta ” E qualcosa che non si vorrebbe mai vedere. Il mare continua a restituire corpi. Tra le vittime ci sono donne e bambini”. A dirlo all’Adnkronos Antonio Ceraso sindaco di, il comune del crotonese dove è avvenuto ilche conta almeno una trentina migranti. L’imbarcazione a causa del mare in tempesta si è spezzata e come racconta il sindaco “si vedono i resti del barcone su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Crotone, intervento #vigilidelfuoco e @guardiacostiera dalle prime ore della mattinata per un barcone di migrant… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - jadis37845 : RT @SecolodItalia1: Steccato di Cutro, nel naufragio 33 morti e 70 dispersi. Occhiuto: “Calabria in lutto. Dov’è l’Europa?” - GiadaLeclerc_16 : RT @_jusquaubout: Immagini terribili quelle del naufragio avvenuto a #Cutro (KR). I cadaveri delle vittime rinvenuti sulla spiaggia in loca… - _jusquaubout : Immagini terribili quelle del naufragio avvenuto a #Cutro (KR). I cadaveri delle vittime rinvenuti sulla spiaggia i… -