STATS – Fiorentina, Amrabat è un problema, ma fa di più dell'anno scorso (Di domenica 26 febbraio 2023) Emeregenza Amrabat per la Fiorentina? Il centrocampista sembra aver accumulato le scorie del mondiale: i numeri della sua stagione Troppo poco si è parlato del peso di Qatar 2022. Forse anche perché quelle che comunemente vengono definite come le scorie del Mondiale, non sono apparse tali in alcuni giocatori. Su tutti Angel Di Maria, quello visto a Nantes sembra la prosecuzione del giocatore determinante della finale tra Argentina e Francia. C'è un caso, invece, dove davvero il meglio sembra essersi fermato al Mondiale e lo si può anche capire, vista l'impresa storica del Marocco, arrivato nel punto più alto mai registrato. Punto di riferimento di quell'impresa è stato il fiorentino Sofyan Amrabat e ricorderete certamente quante volte in gennaio si sia parlato di un suo possibile trasferimento in un top club d'Europa.

