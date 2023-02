Starliner | si avvicina la data cruciale

Leggi su aliveuniverse.today

(Di domenica 26 febbraio 2023) I preparativi per il primo volo con equipaggio del veicolo CST-100di Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) rimangono in programma per un lancio da metà a fine aprile, lo hanno dichiarato la compagnia e i funzionari della NASA il 17 febbraio scorso.