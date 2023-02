Starfield | l’annuncio del Showcase dedicato sembra imminente

Leggi su tuttotek

(Di domenica 26 febbraio 2023)torna sotto i riflettori e secondo nuovi rumor da parte di Andy Robinson pare che loal titolo è in arrivo Una delle esclusive più attese in sviluppo presso gli studi di Bethesda è, la nuova esclusiva di casa Microsoft in esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Dopo lunghi periodi di dubbi e perplessità sulla realizzazione del titolo, finalmenteessersi mosso qualcosa con qualche novità sul titolo. Nuovi rumor confermano che è in lavorazione unoautonomo incentrato su, e sebbene fino ad ora non si sappia quando sarà presentato in anteprima, le cose potrebbero cambiare a breve. Ilè realtà? Secondo Andy Robinson di VGC, che di ...