Stakhovsky | «Rublev mi ha scritto per confortarmi Ma in Russia è vietato schierarsi contro la guerra»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il Giornale intervista Sergiy, il tennista ucraino che batté Federer a Wimbledon e che da un anno è al fronte, in Ucraina, riservista dell’esercito, a combattere per il suo Paese. Perché ha deciso di andare a combattere?: «Per una questione morale, tutto qua. Lo dovevo al mio paese. In realtà già quando nel 2014 era iniziato il conflitto in Donbass pur senza avere esperienze militari di alcun tipo avevo cominciato a mandare in Ucraina contributi in denaro». Anche il suo ex collega Alex Dolgopolov sta combattendo. Vi sentite?: «Sì, abbastanza spesso anche se siamo in reparti separati. Non combaciamo molto come orari, lui poi è spesso con i reparti aerei a differenza mia, ma siamo in contatto». C’è stato in questi mesi qualche tennista russo con cui ha parlato? «Sì, con Andrey, che ...