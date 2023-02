Sporting Lisbona-Estoril (lunedì 27 febbraio 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i Leoni? (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo Sporting Lisbona ha raggiunto l’obiettivo prefissato: la trasferta in Danimarca si è chiusa con una Vittoria rotonda che ha certificato l’ingresso dei Leoni negli ottavi di finale di Europa League. La prosecuzione del cammino sarà davvero difficoltosa, visto che sulla strada dei ragazzi di Ruben Amorim ci sarà l’Arsenal ma prima di pensare a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 febbraio 2023) Loha raggiunto l’obiettivo prefissato: la trasferta in Danimarca si è chiusa con unarotonda che ha certificato l’ingresso deinegli ottavi di finale di Europa League. La prosecuzione del cammino sarà davvero difficoltosa, visto che sulla strada dei ragazzi di Ruben Amorim ci sarà l’Arsenal ma prima di pensare a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Sporting Lisbona-Estoril (lunedì 27 febbraio 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i… - Lex89691932 : RT @Glongari: Sporting Lisbona, il comunicato del club sullo scandalo Gonçalves. Confermate le anticipazioni di giovedì - Glongari : Sporting Lisbona, il comunicato del club sullo scandalo Gonçalves. Confermate le anticipazioni di giovedì - MondoCalcio81 : Pedro Gonçalves, attaccante portoghese classe 1998 di proprietà dello Sporting Lisbona avente il contratto in scade… - Invictus_85 : @Samumessineo03 @FBiasin in ogni caso erano queste le retrocesse: Ajax (Olanda) Leverkusen (Gernania) Barcellona (S… -