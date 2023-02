Sport in tv oggi (domenica 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) oggi, domenica 26 febbraio 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, di Coppa del Mondo di sci alpino e slittino, e di IBU Cup di biathlon, il tennis con i tornei ATP di Marsiglia e Rio e WTA di Merida, il volley con la Coppa Italia, e molti altri ancora. Si terranno oggi le team sprint maschile e femminile in tecnica libera valide per i Mondiali 2023 di sci di fondo a Planica: per l’Italia al maschile ci saranno Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre al femminile saranno al via Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno. La Coppa del Mondo di slittino 2022-2023 nel singolo maschile si decide a Winterberg (Germania): sfida tra Dominik Fischnaller ed il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)262023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, di Coppa del Mondo di sci alpino e slittino, e di IBU Cup di biathlon, il tennis con i tornei ATP di Marsiglia e Rio e WTA di Merida, il volley con la Coppa Italia, e molti altri ancora. Si terrannole team sprint maschile e femminile in tecnica libera valide per i Mondiali 2023 di sci di fondo a Planica: per l’Italia al maschile ci saranno Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre al femminile saranno al via Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno. La Coppa del Mondo di slittino 2022-2023 nel singolo maschile si decide a Winterberg (Germania): sfida tra Dominik Fischnaller ed il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L’equilibrata, equidistante, neutrale #Gazzetta dello Sport oggi, #20febbraio Buon lunedì - startzai : RT @MatteoTre3: We Sport Up, aperta la nuova call for applications per le #startup in ambito #sport e #wellness L’acceleratore #WeSportUp,… - MatteoTre3 : We Sport Up, aperta la nuova call for applications per le #startup in ambito #sport e #wellness L’acceleratore… - VitoMorra : @1897_frank Hitler si sentiva invincibile,oggi lui uguale si sente invincibile,insieme ai giudici ,arrogante ,si pa… - DiportoVelico : Presente oggi il Diporto Velico Veneziano con i suoi istruttori alla Giornata dello Sport, organizzata dalla Scuola… -