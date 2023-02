Sport e forma fisica: l’alimentazione consigliata per i nuotatori (Di domenica 26 febbraio 2023) Quali sono gli alimenti maggiormente consigliati per chi pratica lo Sport del nuoto? La lista delle fonti nutrizionali a favore dell’allenamento in piscina. Come ogni Sport, anche il nuoto richiede attenzione sul piano nutrizionale. Per avere una performance efficace ed eccellente in termini di forza e resistenza è bene seguire un regime alimentare attento sulla biodisponibilità di ogni singolo alimento. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) Quali sono gli alimenti maggiormente consigliati per chi pratica lodel nuoto? La lista delle fonti nutrizionali a favore dell’allenamento in piscina. Come ogni, anche il nuoto richiede attenzione sul piano nutrizionale. Per avere una pernce efficace ed eccellente in termini di forza e resistenza è bene seguire un regime alimentare attento sulla biodisponibilità di ogni singolo alimento. Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bologna-Inter 1-0: video, gol e highlights: Una bella partita sorride al Bologna, che porta a casa i tre punti e co… - Luxgraph : L’abbigliamento del medico è una forma di comunicazione con il paziente (e influisce sulla salute) #corriere… - JimmyMcGill120 : @SNAPOLI24 @a_lievre @GoalItalia Ogni nuovo progetto ha bisogno di fallimenti e di revisioni per funzionare bene, è… - Acquis_view : RT @thebeckhamrule: Per anni il calcio statunitense è sopravvissuto grazie ad una rara, particolare e strana forma dello sport: l'indoor so… - thebeckhamrule : Per anni il calcio statunitense è sopravvissuto grazie ad una rara, particolare e strana forma dello sport: l'indoo… -