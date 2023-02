SPOILER: Stella della NJPW combatte durante i primi tapings di ROH TV della gestione Tony Khan! (Di domenica 26 febbraio 2023) La ROH ha tenuto una sessione di tapings nella nottata italiana, in vista del ritorno di ROH TV in programma il prossimo 2 marzo. Tra tutti i match registrati, uno è subito saltato all’occhio dei fan, con la partecipazione a sorpresa dell’attuale NJPW World Television Champion, Zack Sabre Jr. L’inglese ha partecipato alla prima sessione di tapings di ROH TV, sconfiggendo Blake Christian. Non sappiamo ancora quando il suo incontro andrà effettivamente in onda, vista la mole di match registrati nella notte, ma speriamo che per Zack Sabre Jr sia stato solo l’inizio e che ci sia in essere un vero e proprio contratto con la Ring of Honor. Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) La ROH ha tenuto una sessione dinella nottata italiana, in vista del ritorno di ROH TV in programma il prossimo 2 marzo. Tra tutti i match registrati, uno è subito saltato all’occhio dei fan, con la partecipazione a sorpresa dell’attualeWorld Television Champion, Zack Sabre Jr. L’inglese ha partecipato alla prima sessione didi ROH TV, sconfiggendo Blake Christian. Non sappiamo ancora quando il suo incontro andrà effettivamente in onda, vista la mole di match registrati nella notte, ma speriamo che per Zack Sabre Jr sia stato solo l’inizio e che ci sia in essere un vero e proprio contratto con la Ring of Honor.

