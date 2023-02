Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spezia, Semplici fa il punto: 'Il gruppo è coeso, l'obiettivo si può raggiungere': Primo impegno sulla panchina del… - RaiNews : In campo Udinese-Spezia: i friulani senza Ebosse contro i liguri del nuovo tecnico Semplici. Segui la cronaca testu… - apetrazzuolo : SPEZIA - Semplici: 'Ho trovato un gruppo coeso, che ha voglia di uscire da questa situazione' - laspezianews : Udinese - Spezia, la prima formazione di Semplici: Nzola torna titolare Ecco gli undici scelti da mister Semplici… - Telenord : #Udinese-#Spezia, le formazioni ufficiali: #Semplici si gioca subito la carta #Nzola -

...ein vista della sfida di oggi, di scena alla Dacia Arena di Udine. UDINESE (3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.(4 ...Di contro, i liguri vedono l'esordio in panchina del nuovo allenatore Leonardo, che ha ... Sottil (DA CONFERMARE)(3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, ...

Spezia, Semplici fa il punto: 'Il gruppo è coeso, l'obiettivo si può raggiungere' Calciomercato.com

Alle 18 Udinese-Spezia: i friulani senza Ebosse contro i liguri del nuovo tecnico Semplici RaiNews

Corriere dello sport: Spezia in zona Semplici | Udinese Blog Udinese Blog

Spezia: i convocati di Semplici | Udinese Blog Udinese Blog

Di seguito le ultime dai campi su Udinese-Spezia, raccolte dagli inviati di TMW: Udinese-Spezia - Domenica 26 febbraio, ore 18.00, Dacia Arena Matteo.Scopri dove vedere in diretta la partita Udinese-Spezia, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...