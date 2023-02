Spezia, Semplici: «Abbiamo dato una piccola soddisfazione a…» (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Udinese. I dettagli Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Spezia. PAROLE – «Mi ero raccomandato con i ragazzi certe cose, siamo partiti bene, siamo riusciti a metterli in difficoltà sbloccando la gara e non siamo riusciti a segnare subito il secondo. Quando poi concedi certe occasioni è normale poter andare in difficoltà contro una squadra come l’Udinese. La mia squadra però deve provare sempre a fare queste partite, andati sotto Abbiamo provato a fare alcune cose inserendo ragazzi come Maldini, siamo riusciti a pareggiarla, non a vincerla ma va bene così. Dopo solo due allenamenti non era facile, ringrazio i tanti tifosi venuti fin qua, gli Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Leonardo, allenatore dello, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Udinese. I dettagli Leonardoha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-. PAROLE – «Mi ero raccomancon i ragazzi certe cose, siamo partiti bene, siamo riusciti a metterli in difficoltà sbloccando la gara e non siamo riusciti a segnare subito il secondo. Quando poi concedi certe occasioni è normale poter andare in difficoltà contro una squadra come l’Udinese. La mia squadra però deve provare sempre a fare queste partite, andati sottoprovato a fare alcune cose inserendo ragazzi come Maldini, siamo riusciti a pareggiarla, non a vincerla ma va bene così. Dopo solo due allenamenti non era facile, ringrazio i tanti tifosi venuti fin qua, gli...

