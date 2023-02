Spezia | Nzola | «Felice di essere tornato | sulla partita…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Mbala, attaccante dello, dopo il pareggio per 2-2 contro l'Udinese. Tutti i dettagli Mbalaha parlato a Dazn dopo Udinese-. PAROLE – «Sono contento diad aiutare la squadra dopo l'infortunio, volevamo i tre punti ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti per il pareggio. Io sono tranquillo, sereno, anche i miei compagni credono in quello che posso fare. E' stata una partita di squadra, abbiamo lottato su ogni pallone come ci chiedeva il mister. Meglio prendere un punto che zero».