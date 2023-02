Spezia, Nikolaou: 'L'obiettivo è la salvezza. Semplici persona umile' (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese. "Ci siamo allenati... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Dimitrios, difensore dello, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese. "Ci siamo allenati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Nikolaou: 'Spero di fare il massimo per conquistare il risultato' - napolimagazine : SPEZIA - Nikolaou: 'Spero di fare il massimo per conquistare il risultato' - apetrazzuolo : SPEZIA - Nikolaou: 'Spero di fare il massimo per conquistare il risultato' - Fantacalcio : Spezia, Nikolaou: 'Futuro? La Premier mi affascina' - Spezia_1906 : ?? #Shomurodov in crescita, #Gyasi e #Nikolaou in palla ?? Spezia generoso ma sconfitto ?? Le nostre pagelle di… -