Spezia, Dragowski: 'Stavo facendo qualcosa di incredibile su Beto...' (Di domenica 26 febbraio 2023) A margine del pareggio contro l'Udinese, il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) A margine del pareggio contro l'Udinese, il portiere delloBartlomiejè intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #UdineseSpezia 2-2, #Dragowski: “Credo nella salvezza” - sportli26181512 : Spezia, Dragowski: 'Stavo facendo qualcosa di incredibile su Beto...': A margine del pareggio contro l'Udinese, il… - nulla_di_serioo : Rigore di #Dragowski su #Beto nettissimo, non capisco perché non abbiamo chiamato il #var ????? #UdineseSpezia #Udinese #Spezia #SerieA - sportli26181512 : Spezia, le pagelle di CM: Nzola lotta e segna, buona la prima di Semplici: DRAGOWSKI 6,5 - Incolpevole sul gol di B… - sportface2016 : MOVIOLA – #UdineseSpezia: contatto #Beto-#Dragowski in area di rigore, l’arbitro lascia giocare -