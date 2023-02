Speciale sui selvatici del Cras “Stella del Nord” in tv

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio in onda una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” dove si parlerà anche di mascia la gattina in divisa e i cavalli dell’AV Nuova puntata, prevalentemente dedicata aldel, dove ogni giorno si salvano tanti animali del bosco. Ce li presenterà, come sempre, la piccola. Ecco i fringuelli da liberare, gli scoiattoli da curare, il tasso Guado ghiotto di uva, i riccetti Ciak e Jenny, una volpe sul tavolo operatorio. A Venezia, nella caserma dei carabinieri, conosceremo la mascotte dell’Arma: la micina Mascia. E poi Frida, la cagnetta perfetta della conduttrice Cristina Quaranta. Queste e tante altre storie nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la ...