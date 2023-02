Spalletti: "In 25 anni non avevo mai visto una cosa del genere..." (Di domenica 26 febbraio 2023) Mister Luciano Spalletti, Allenatore del Napoli, in conferenza stampa dopo Empoli-Napoli. Spalletti, dallo scorso anno ad oggi, qui ad Empoli? "Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante. Dopo l'espulsione potevi subire il contraccolpo, contro una squadra che corre per 100 minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia. Diventa difficile, con loro, andarli a deformare. Anche per una squadra tecnica come la loro. Lottano come forsennati. E ci poteva essere un calo dopo il rosso. Invece hanno continuato a pressare, senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa. Elmas ha fatto un lavoro splendido. Oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra". Spalletti, gli interventi subiti dai suoi? "Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l'avversario non fare fallo. E, qualche ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Mister Luciano, Allenatore del Napoli, in conferenza stampa dopo Empoli-Napoli., dallo scorso anno ad oggi, qui ad Empoli? "Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante. Dopo l'espulsione potevi subire il contraccolpo, contro una squadra che corre per 100 minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia. Diventa difficile, con loro, andarli a deformare. Anche per una squadra tecnica come la loro. Lottano come forsennati. E ci poteva essere un calo dopo il rosso. Invece hanno continuato a pressare, senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa. Elmas ha fatto un lavoro splendido. Oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra"., gli interventi subiti dai suoi? "Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l'avversario non fare fallo. E, qualche ...

