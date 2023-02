Spagna-Italia in tv oggi, Qualificazioni Mondiali 2023 basket: orario, canale, programma, streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) Ultima fatica per l’Italbasket nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri sono volati in Spagna per affrontare oggi domenica 26 Febbraio – con inizio del match alle ore 18:00 – i Campioni del Mondo e d’Europa guidati in panchina da Sergio Scariolo nella sfida che chiude il girone L. Entrambe le Nazionali hanno già staccato da tempo il pass per la rassegna iridata, con l’Italia che insegue gli iberici al secondo posto con 7-2 di record. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto l’Ucraina per 85-75 giovedì sera, in un Modigliani Forum completamente esaurito infiammato. Nico Mannion ha aggiornato il suo massimo in Nazionale con 28 punti, mentre Marco Spissu ha messo a referto ben 21 punti. Non è salito sul volo per la Spagna il Capitano ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Ultima fatica per l’Italnelleai. Gli Azzurri sono volati inper affrontaredomenica 26 Febbraio – con inizio del match alle ore 18:00 – i Campioni del Mondo e d’Europa guidati in panchina da Sergio Scariolo nella sfida che chiude il girone L. Entrambe le Nazionali hanno già staccato da tempo il pass per la rassegna iridata, con l’che insegue gli iberici al secondo posto con 7-2 di record. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto l’Ucraina per 85-75 giovedì sera, in un Modigliani Forum completamente esaurito infiammato. Nico Mannion ha aggiornato il suo massimo in Nazionale con 28 punti, mentre Marco Spissu ha messo a referto ben 21 punti. Non è salito sul volo per lail Capitano ...

