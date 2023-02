Sorprende la scelta di Spalletti di confermare 10/11 del Napoli visto a Francoforte (Gazzetta) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli continua la sua volata in campionato mostrando la sua netta superiorità rispetto alle avversarie di Serie A. Ieri l’ennesima vittoria, sull’Empoli, persino in 10. La Gazzetta dello Sport scrive: “Per individuare avversari all’altezza di questo Napoli bisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare motivazioni più valide per tenere viva l’attenzione: i suoi giocatori ormai faticano a fingere di credere che lo scudetto non sia virtualmente vinto”. La Gazzetta, però, critica la gestione della rosa. Definisce Sorprendente la scelta di Spalletti di confermare i titolari contro l’Empoli, dopo la partita di Champions. Il netto vantaggio in campionato dovrebbe dare al tecnico la spinta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilcontinua la sua volata in campionato mostrando la sua netta superiorità rispetto alle avversarie di Serie A. Ieri l’ennesima vittoria, sull’Empoli, persino in 10. Ladello Sport scrive: “Per individuare avversari all’altezza di questobisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe adi trovare motivazioni più valide per tenere viva l’attenzione: i suoi giocatori ormai faticano a fingere di credere che lo scudetto non sia virtualmente vinto”. La, però, critica la gestione della rosa. Definiscente ladidii titolari contro l’Empoli, dopo la partita di Champions. Il netto vantaggio in campionato dovrebbe dare al tecnico la spinta ...

