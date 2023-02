Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa già a Kvitfjell se…le possibili combinazioni

(Di domenica 26 febbraio 2023)oggi ha vinto ladi Crans Montana, avvicinandosi alla conquista delladeldi specialità: prima delle Finali ci sarà un’altra gara ae dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarle ladeldi specialità è la slovena Ilka Stuhec, che dopo la gara odierna accusa un ritardo di 179 punti dall’azzurra. Dunque l’assegnazione potrebbe arrivare già al termine della prossima gara. Qualora adovesse arrivare tra le prime 12rebbe matematicamente ladeldi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CRANS MONTANA È AZZURRAAAAA! ???? Sofia Goggia prima, Federica Brignone seconda nella discesa libera! CHE SPETTACOLO… - ItaliaTeam_it : IL RUGGITO DELLE LEONESSE! ?? Doppietta da impazzire nella libera a Crans Montana! Sofia Goggia torna al successo… - Eurosport_IT : 'Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’...' ?? Anche Sofia Goggia appassionata di 'Mare Fuori' ?? #EurosportSCI… - RosoLuca : RT @ItaliaTeam_it: IL RUGGITO DELLE LEONESSE! ?? Doppietta da impazzire nella libera a Crans Montana! Sofia Goggia torna al successo in Co… - fvanetti : Trionfo Italia nella discesa di Crans Montana: Goggia è prima davanti a Brignone -

Trionfo delle ragazze jet italiane nella discesa di cdm di Crans Montana con una magica doppietta- Brignone. Ha vintoGoggi a in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa località e soprattutto il suo successo n.22 in coppa del mondo, superando così Federica Brignone, ...Sono le prime parole disul sito della Fisi al termine del trionfo nella discesa di Coppa del Mondo a Crans Montana (Svizzera). Non ho fatto una brutta discesa, ho fatto qualche errore e ...

Capolavoro azzurro a Crans Montana: trionfo Goggia davanti a Brignone La Gazzetta dello Sport

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia magnifica, vittoria ad un passo! OA Sport

Sofia Goggia prima, Federica Brignone seconda: il podio si colora di azzurro Eurosport IT

Sofia Goggia e Federica Brignone a Crans Montana prima e seconda nella discesa Corriere della Sera

Mondiali di sci, Sofia Goggia vince la libera e cita Costanzo: «Ho fatto una discesa con i baffi». Brignone seconda Open

Una giornata speciale. Sofia Goggia e Federica Brignone, compagne/rivali sulle nevi e felici per quanto ottenuto nella discesa femminile della tappa di Coppa del Mondo di scena a Crans Montana (Svizze ...CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la coppa del mondo ...