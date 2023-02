Snowboard | Mondiali Dual Moguls Bakuriani 2023 | trionfano Kingsbury e Laffont

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si sono concluse le prove maschili e femminili delle prove di(Georgia), valide per idi. Nel maschile la spunta. Il canadese vince con un vantaggio di meno di un punto sull’australiano Graham, rispettivamente 89.82 e 88.9. Terzo Wallberg con 88.52. Staccati gli altri con il kazako Kolmakov 4° con 83.99. Nel femminile domina la franceseche chiude con 87.40 punti davanti all’americana Gauf, 83.56 punti per lei. Completa il podio l’austriaca Carroll con 80.19 punti che la spunta di meno di un punto sulla 4ª classificata, la giapponese Yanagimoto che ottiene 79.67 punti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UNA TAVOLA D’ORO! ???? Rivivi la prova dei due snowboarder, Aaron March e Nadya Ochner, che hanno riportato di nuovo… - infoitsport : LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia chiude con un quarto posto di Lucia Dalmasso e un quinto di… - infoitsport : LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2023 in DIRETTA: la svizzera Zogg e l’austriaco Prommegger si prendono gli ori iridati - infoitsport : Snowboard, Mondiali 2023: eliminati tutti gli azzurri nello Slopestyle, in testa Otsuka - MaurizioBas68 : RT @Esercito: Oro per l'Italia ai Mondiali di snowboard in Georgia. Complimenti al Graduato Scelto Aaron March atleta dell’@Esercito, insi… -

Terminate le qualificazioni dello slopestyle aidi Bakuriani 2023 die gli italiani sono tutti eliminati non centrando il pass per le prime 16 posizioni e dunque per la finale. In particolare, Alberto Maffei era inserito nella ...No Roth ha regalato alla Svizzera la quinta medaglia aidi freestyle edi Bakuriani, in Georgia. Il rossocrociato ha vinto l'oro negli aerials battendo lo statunitense Quinn Dehlinger e il cinese Longxiao ...

Mondiali di Snowboard 2023: Italia oro nello slalom parallelo a ... Olympics

Snowboard, Mondiali 2023: March-Ochner oro nel parallelo a squadre Sky Sport

Snowboard Mondiali 2023: Aaron March oro nel parallelo a squadre Esercito Italiano

Mondiali, March-Ochner e l'Italia sul tetto del mondo: rivivi la finale ... Eurosport IT

Michela Moioli: l'atteso ritorno ai Mondiali di snowboard Bakuriani ... Olympics

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Proseguono i Mondiali di snowboard e freestyle in quel di Bakuriani. In Georgia stamattina è andata in scena la lunghissima qualificazione dello Slopestyle di snowboard al maschile, con sedici atleti ...