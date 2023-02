Slittino | IL PRINCIPE È DIVENTATO RE! Dominik Fischnaller vince la Coppa del Mondo 12 anni dopo Zoeggeler!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) 12ladeldiè di nuovo nostra! A Winterberg (Germania), nella tana del lupo, in uno sport dove la prima lingua sul sito ufficiale della Federazione è il tedesco (e l’inglese è la seconda…), l’Italia pianta la bandiera grazie ad un magico e magistrale, che tocca l’apice della carriera e a 30può finalmente sollevare al cielo l’agognata sfera di cristallo! Ora ildesignato ère. Non è e non sarà mai Armin Zoeggeler, ci mancherebbe. Ma in questisi è caricato il movimento sulle spalle, mantenendo sempre alto l’onore del Bel Paese in uno sport dalla tradizione pluridecennale. Non sarà unnte, ma intanto ...