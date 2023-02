Skicross | IL CONQUISTATORE DEL CAUCASO! Simone Deromedis campione del mondo | oro epocale!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sui monti del Caucaso svetta baciato dal vento il Tricolore e risuona soave la melodia dell’Inno di Mameli:è il nuovodeldi freestyle! Un risultato mastodontico ed epocale: mai un azzurro si era spinto tanto in alto in questo sport. A Bakuriani (Georgia) abbiamo assistito ad una pagina indelebile della storia degli sport invernali italiani. E dire che, solo poco più di un mese fa, il trentino si era infortunato a seguito di una caduta nella Big Final di Coppa dela Idre Fjäll, riportando la frattura di una clavicola: la sua presenza nella rassegna iridata sembrava a fortissimo rischio. Dopo un recupero lampo, non solo si è presentato in perfetta forma sin dalle qualificazioni (concluse in quarta posizione), ma ha mano a mano sbaragliato ...