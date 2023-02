Skechers x Diane Von Furstenberg | la nuova linea segue la lipstick mania

Skechers x Diane Von Furstenberg, la nuova linea segue la lipstick ... Velvet Mag

Scarpe, Italia prima nel «lusso». Sul podio Ferragamo, Geox e Tod’s Corriere della Sera

Centro professionale commerciale a Locarno, tutti i diplomati laRegione

Le nuove star di YouTube sono bambini (e guadagnano col merchandising) Linkiesta.it

I vincitori del Premio Fotografico 2022 "Suggestioni del mare" ilTitolo

Skechers has collaborated with Diane von Furstenberg on a new footwear and apparel collection for women. Launched globally, Skechers x DVF blends the fashion designer’s signature prints and bold ...The collection features three sneakers adorned with familiar faces from the beloved Nickelodeon series including Rocko, Heffer and Filburt.