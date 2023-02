Siviglia-Osasuna (domenica 26 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Navarri in trasferta al Sanchez Pizjuan (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Siviglia ha vissuto una notte difficile, di sofferenza e grande passione in Olanda, a casa del Psv Eindhoven: la squadra di Sampaoli partiva con un vantaggio molto grande, di tre reti ma nell’ultima parte di gara ha sbandato paurosamente, subendo due reti ma conservando un leggero vantaggio che ha significato accesso agli ottavi di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilha vissuto una notte difficile, di sofferenza e grande passione in Olanda, a casa del Psv Eindhoven: la squadra di Sampaoli partiva con un vantaggio molto grande, di tre reti ma nell’ultima parte di gara ha sbandato paurosamente, subendo due reti ma conservando un leggero vantaggio che ha significato accesso agli ottavi di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Siviglia-Osasuna, probabili formazioni: ok gli ex Milan Suso e Ocampos. C’è Budimir - Mediagol : Siviglia-Osasuna, probabili formazioni: ok gli ex Milan Suso e Ocampos. C’è Budimir - infobetting : Siviglia-Osasuna (domenica 26 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Navarri in trasferta al Sanc… - infobetting : Siviglia-Osasuna (domenica 26 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Navarri in trasferta al Sanc… -