Sintesi e gol della partita Bologna-Inter (1-0) della 24ª giornata (Di domenica 26 febbraio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 26/02/2023 alle 15:19 TEC È la seconda volta che l'Inter fallisce a Bologna ed esce da un campionato praticamente condannata La squadra Interista semplicemente non è stata all'altezza di un Bologna che si piazza settimo L'Inter ha perso questa domenica in casa del Bologna (1-0) e Ha lasciato la vista per la condanna, ancora di piùuna Serie A che il Napoli assapora quando il mese di febbraio non è nemmeno finito. CIOTOLA INT FORMAZIONI Bologna Skorupsky; Posch, Lucumí, Sosa, Cambiaso; Schotuen (Medel 88?), Dominguez; Orsolini (Aebischer 87?), Ferguson (Moro 83?), Soriano (Kyriakopoulos 83?); e Musa Barrow (Raimondo ...

