“Siete di Bari? Siete italiani?” “Sì | deficiente” | botta e risposta in diretta tra il giornalista pugliese e un tifoso del Brescia

(Di domenica 26 febbraio 2023) “di?”. “Sì,. Scusate, il razzismo territoriale fa ancora parte della testa di qualcuno nel 2023?. È il, tutto rigorosamente invideo sul web, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 25 febbraio nei pressi della tribuna centrale dello Stadio Rigamonti di, prima della gara tra i padroni di casa e il, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B, vinta dai pugliesi per 0-2. Vittima dell’insulto razzista è ilLuca Guerra, inviato di Passione, programma dell’emittenteRadio Selene. Durante il suo collegamento, uno sparuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rompipallone_ : Vergognoso episodio di razzismo territoriale verificatosi all’esterno dello stadio #Rigamonti di #Brescia. Prima d… - Spazio_Napoli : Razzismo in diretta, vergogna prima di Brescia-Bari: “Siete italiani?” (VIDEO) - infoitsport : Razzismo in diretta, vergogna prima di Brescia-Bari: “Siete italiani?” (VIDEO) - NapoliAddict : Razzismo in diretta, vergogna prima di Brescia-Bari: 'Siete italiani?' (VIDEO) #Napoli #ForzaNapoliSempre… - ledicoladelsud : «Siete di Bari? Siete italiani?»: l’insulto razzista di un tifoso bresciano all’inviato di Radio Selene – VIDEO -

donne e uomini dedicati allo studio, alcuni per qualche anno, altri per tutta la vita, con ... 4 Antropologia pragmatica , Roma -2009, 38. 5 Cfr. Discorso ai partecipanti alla Plenaria della ...Sindaco Antonio Decaro (di, ndr ), quali sono le differenze sostanziali fra la vostra mozione ...il "partito degli amministratori" No. E, se mi permette, vorrei dire che siamo il partito ...

“Siete di Bari Siete italiani”. “Sì, deficiente”: botta e risposta in diretta tra… Il Fatto Quotidiano

Tifoso del Brescia interrompe la diretta del giornalista pugliese «Siete di Bari, siete italiani» Corriere del Mezzogiorno

Brescia-Bari, episodio di razzismo verso un giornalista pugliese TifosiPalermo

Serie B | Brescia-Bari 0-2: la video sintesi della partita BariToday

Brescia-Bari, le pagelle di LaBariCalcio: Benedetti decisivo ... La Bari Calcio

Bari di sabato 25 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26a giornata di Serie B BRESCIA - Sabato 25… Leggi ...Leonardo Benedetti, centrocampista del Bari in prestito dalla Sampdoria, è felice per il primo gol in biancorosso Leonardo Benedetti, centrocampista del Bari in prestito dalla Sampdoria, ha fatto il p ...