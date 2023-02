'Siete di Bari, siete italiani?', cronista vittima di offesa razzista a Brescia (Di domenica 26 febbraio 2023) "siete di Bari, siete italiani?". È la provocazione razzista rivolta a un cronista di Radio Selene, Luca Guerra, ieri allo stadio Rigamonti per la telecronaca di Brescia - Bari. Il giornalista era in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) "di?". È la provocazionerivolta a undi Radio Selene, Luca Guerra, ieri allo stadio Rigamonti per la telecronaca di. Il giornalista era in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Siete di Bari, siete italiani?'. E' la provocazione razzista rivolta a un cronista di Radio Selene che si trovava… - Agenzia_Ansa : Cronista sportivo offeso da un tifoso del Brescia: 'A Bari siete italiani?' Luca Guerra, di Radio Selene, insultato… - Cristoincroce1 : RT @repubblica: 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione Milano]… - incognivalse : RT @repubblica: 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione Milano]… - serialtw_tter : RT @repubblica: 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione Milano]… -