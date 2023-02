Siccità in Europa, cresce l’allarme: poca neve e pioggia, timori per l’estate (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – In Europa crescono i timori per la Siccità alla luce di dati sul manto nevoso che nelle Alpi mostrano solo una percentuale ridotta del normale accumulo in questo periodo dell’anno mentre in ampie aree di Francia e Italia anche le precipitazioni sono state molto scarse nell’ultimo mese. In Francia, Svizzera, Italia e parti dell’Austria, c’è molta meno neve rispetto alla media, ha affermato il meteorologo Klaus Haslinger di GeoSphere Austria, il servizio meteorologico statale. Nel nostro paese Legambiente stima che negli ultimi mesi nelle Alpi italiane è caduto il 53% in meno di neve rispetto alla media a lungo termine. Quanto all’assenza di pioggia nel bacino del Po le precipitazioni sono diminuite del 61% rispetto alla media storica, mostrano i dati, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Increscono iper laalla luce di dati sul manto nevoso che nelle Alpi mostrano solo una percentuale ridotta del normale accumulo in questo periodo dell’anno mentre in ampie aree di Francia e Italia anche le precipitazioni sono state molto scarse nell’ultimo mese. In Francia, Svizzera, Italia e parti dell’Austria, c’è molta menorispetto alla media, ha affermato il meteorologo Klaus Haslinger di GeoSphere Austria, il servizio meteorologico statale. Nel nostro paese Legambiente stima che negli ultimi mesi nelle Alpi italiane è caduto il 53% in meno dirispetto alla media a lungo termine. Quanto all’assenza dinel bacino del Po le precipitazioni sono diminuite del 61% rispetto alla media storica, mostrano i dati, mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @Adnkronos: Siccità, cresce l'allarme in Europa . #Adnkronos - Adnkronos : Siccità, cresce l'allarme in Europa . #Adnkronos - vivereitalia : Siccità in Europa, cresce l'allarme: poca neve e pioggia, timori per l'estate - nicolaPalumbo00 : RT @News24_it: Siccità in Europa, cresce l'allarme: poca neve e pioggia, timori per l'estate - ledicoladelsud : Siccità in Europa, cresce l’allarme: poca neve e pioggia, timori per l’estate -