"Siamo avanti". Comitato Schlein su di giri, gelo da Bonaccini: aria di colpaccio (Di domenica 26 febbraio 2023) "Siamo in vantaggio in 14 regioni". Dal Comitato di Elly Schein trapela un marcato ottimismo per lo spoglio dei voti delle primarie del Pd. Secondo quanto filtra da fonti dello staff, l'ex-vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, avrebbe vinto su Stefano Bonaccini nelle città di Napoli e Bologna. I dati sono ufficiosi e devono essere confermati dal Pd. Si parla di un'affluenza di 1,2 o 1,3 milioni di votanti ai gazebo che, ricordiamo, a differenza della prima fase dei congressi locali era aperto a tutti. Seccondo i dati di YouTrend il dato nazionale con 90mila schede contate vede Schlein al 56,8% (51.139 voti) e Bonaccini al 43,2% (38.843 voti). "Sono dati parziali, non è una stima né una proiezione. Il 30% dei voti finora arrivati viene dal Sud", spiega l'istituto. Secondo questi dati ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) "in vantaggio in 14 regioni". Daldi Elly Schein trapela un marcato ottimismo per lo spoglio dei voti delle primarie del Pd. Secondo quanto filtra da fonti dello staff, l'ex-vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, avrebbe vinto su Stefanonelle città di Napoli e Bologna. I dati sono ufficiosi e devono essere confermati dal Pd. Si parla di un'affluenza di 1,2 o 1,3 milioni di votanti ai gazebo che, ricordiamo, a differenza della prima fase dei congressi locali era aperto a tutti. Seccondo i dati di YouTrend il dato nazionale con 90mila schede contate vedeal 56,8% (51.139 voti) eal 43,2% (38.843 voti). "Sono dati parziali, non è una stima né una proiezione. Il 30% dei voti finora arrivati viene dal Sud", spiega l'istituto. Secondo questi dati ...

