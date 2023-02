"Si stanno preparando". Dario Fabbri: cosa può accadere in Ucraina (Di domenica 26 febbraio 2023) cosa è cambiato in Ucraina dopo un anno di conflitto? Lo spiega Dario Fabbri, direttore della rivista “Domino”. Ospite del talk preserale di LA7, sabato 25 febbraio, l'analista geopolitico ha riconosciuto che la Russia è passata dall'operazione speciale militare - a instaurare un governo fantoccio filorusso - alla guerra totale perché ha commesso un errore fondamentale a monte: credere che almeno la parte russofona del Paese accogliesse i soldati russi come liberatori. Così non è stato. E adesso a che punto siamo? “L'obiettivo non dichiarato è prendere tutto il Donbass – ha spiegato Fabbri -. Se ci riuscissero potrebbe raccontarsela come una vittoria”. Poi ha evidenziato l'elemento nuovo di questa settimana: “C'è la preparazione di tutte le parti. L'Ucraina e noi non abbiamo scelta ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023)è cambiato indopo un anno di conflitto? Lo spiega, direttore della rivista “Domino”. Ospite del talk preserale di LA7, sabato 25 febbraio, l'analista geopolitico ha riconosciuto che la Russia è passata dall'operazione speciale militare - a instaurare un governo fantoccio filorusso - alla guerra totale perché ha commesso un errore fondamentale a monte: credere che almeno la parte russofona del Paese accogliesse i soldati russi come liberatori. Così non è stato. E adesso a che punto siamo? “L'obiettivo non dichiarato è prendere tutto il Donbass – ha spiegato-. Se ci riuscissero potrebbe raccontarsela come una vittoria”. Poi ha evidenziato l'elemento nuovo di questa settimana: “C'è la preparazione di tutte le parti. L'e noi non abbiamo scelta ...

