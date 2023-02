Si spezza barcone di migranti: decine di morti, molti sono bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveri sono stati trovati questa mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Piantedosi: "Tragedia immane, bisogna fermare le le filiere dell'immigrazione irregolare" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveristati trovati questa mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Piantedosi: "Tragedia immane, bisogna fermare le le filiere dell'immigrazione irregolare"

