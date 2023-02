Si scrive Osimhen | si legge Supermhen CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 febbraio 2023) Con il gol segnato ieri all’Empoli al 28’, Victorha eguagliato il percorso di Cristiano Ronaldo in Italia, andando a segno in tutte le ultime otto partite giocate in campionato.è diventato il secondo più giovane giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni il giorno della partita), dietro solo a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995). Finora, in 20 presenze in Serie A, l’attaccante del Napoli ha segnato 19 gol (21 in 25 presenze comprese le coppe). È capocannoniere in campionato, al 15esimo posto nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi e in tutte le competizioni, con 49 reti in 87 partite. Ha superato Lavezzi, che ne aveva 48 e ora ha nel mirino Jeppson, a quota 51. Il corriere dello Sport mette in fila tutti i record di ...