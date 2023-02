Si può essere pacifisti senza essere filo - Putin? Opinioni a confronto (Di domenica 26 febbraio 2023) - Il confronto in studio ad Omnibus tra Umberto De Giovannangeli (Il Riformista), Marcello Foa (Università cattolica Almed), Nathalie Tocci (Iai), SErgio Cantone Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Ilin studio ad Omnibus tra Umberto De Giovannangeli (Il Riformista), Marcello Foa (Università cattolica Almed), Nathalie Tocci (Iai), SErgio Cantone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvboy : L’arte non può cambiare il mondo ma in mezzo all’orrore puo portare un messaggio di speranza. Donerò sicuramente… - LoPsihologo : Nessuno parte da 100, anche se in apparenza può sembrarti così. Ma le cose viste da fuori appaiono sempre diverse.… - ultimora_pol : Lia #Quartapelle: 'In un trimestre l’ambasciata russa ha movimentato un milione di euro in contanti. L’Italia non p… - ciuppina : RT @Martyfrongillo: Verità !!! Il pubblico deve sapere chi vota e non può essere ingannato #gfvip #nikiters #donnalisi - venexianfrank : RT @GennaroBeninca1: Non mi piace bloccare le persone ma non tollero offese. Mi può dispiacere per la morte di un essere umano ma non di u… -